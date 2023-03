Dzień Sołtysa w powiecie krakowskim. To ludzie od wszystkiego, o niezwykłych umiejętnościach, pełni pasji

Pasje z pełnieniem funkcji gospodarza wioski łączy np. Jerzy Wnęk, sołtys Tenczynka w gminie Krzeszowice. To wielki pasjonat turystyki rowerowej. Zjeździł całą Polskę wzdłuż i wszerz.

Wyprawy po Polsce nie są tak długie. Jadę np. do Świnoujścia stamtąd na Hel, potem promem do Gdańska i wracam do Tenczynka. Ta podróż z Gdańska nie trwa długo, pokonując 150 km dziennie, to w cztery dni jestem w domu - mówi z uśmiechem Jerzy Wnęk, sołtys Tenczynka.