Wielkie sprzątanie Rudawy z błogosławieństwem zwierząt i zarybianiem rzeki. Mieszkańcy przyszli z psami i żółwiem

Ze słowami św. Franciszka do zwierząt

- Wprowadziliśmy ten element błogosławieństwa zwierząt, żeby nieco zmienić nasze myślenie o ekologii. Wiele osób trochę mylne pojmuje ekologie jako ideologię, a my chcemy pokazać, że ona pochodzi od Franciszkowego rozumienia świata, przyrody i przypominamy, że ten Święty jest patronem ekologów - mówi sołtys Cieślak.

Żółwia przyniosła Katarzyna Piotrowicz ze swoimi dziećmi i wspominała, że to jej żółw z dzieciństwa, dostał go jako prezent na pierwszą komunię i wciąż jest pupilem rodziny. Znacznie więcej było psów. Te korzystały z sobotniego porannego spaceru, a przy okazji zostały pobłogosławione z przesłaniem, żeby dobrze służyły ludziom i otrzymywały od swoich opiekunów odpowiednią opiekę.

Hasłem tegorocznego sprzątania były słowa św. Franciszka: "Pochwalony bądź mój Panie ze wszystkimi Twoimi stworzeniami". Sprzątanie zaczęło się od rana, ale najpierw ks. kan. Andrzej Badura, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Rudawy pobłogosławił zwierzęta i przypomniał, że św. Franciszek upodobał sobie je nazywając braćmi mniejszymi. Mieszkańcy przybyli tym razem do centrum wioski głównie z psami, pojawił się też 34-letni żółw.

Wśród osób z psami był gość specjalny: Szkoła dla psów aktywnych Hypnotizer - agility dla każdego oraz ukraińska trenerka psów, która w Polsce znalazła się po wybuchu wojny. To Maryna Nemchenko jako sportowiec, trener psów, sędzia międzynarodowy i krajowy zawodów psów poszukiwawczo - ratowniczych.

Zarybianie i sprzątanie rzeki i wioski

Po błogosławieństwie zwierząt wielu uczestników sprzątania towarzyszyło strażnikom rybackim, którzy - jak co roku - przygotowali się do zarybiania rzeki Rudawy młodymi osobnikami pstrąga potokowego oraz lipienia.

Łukasz Sroka, ichtiolog z okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie wylicza, że podczas sobotniej akcji zarybiania do Rudawy zostało wpuszczone 50 kg 2-letnich pstrągów potokowych, a do Rudawki i Krzeszówki strażnicy rybaccy wpuścili 15 tysięcy sztuk narybku wiosennego - to małe 4 gramowe pstrągi.