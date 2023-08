Felieton Grzegorza Tabasza. Osy

Łakome ugryzienie takiego owocu może mieć fatalne skutki. Ukąszenie osy w gardło może skutkować uduszeniem, jeśli fachowa pomoc nie nadejdzie na czas.

Zdobyłem się na ogrom cierpliwości i trzymając ręce na wodzy patrzyłem, jak paskowane owady rabują moje dobra. Wpierw mała dziurka w skórce. Potem łapczywa konsumpcja aromatycznego miąższu. Wydrążenie otworku dłuższego niż połowa ciała zajmuje pół godziny. Pod wieczór połowa owocu znikała. To, co zostaje załatwią mrówki lub pleśniowe grzyby.

Gdyby jeszcze zabierały łup i leciały do gniazda podzielić się z towarzyszkami. Nie, obżerają się na miejscu. Samoluby! Zresztą, gdzie im tam latać. Utytłane słodyczą po czubki skrzydeł ledwo przebierają odnóżami. Z tym egoizmem to trochę skomplikowana sprawa.

Po cóż zanosić frukty do odległego gniazda, skoro w końcu lata królowa matka przestaje składać jaja. Nie ma larw do nakarmienia. W szeregi karnych robotnic wkracza bałagan. Bez nadzoru zaczynają żyć na własny rachunek. Zostało im niewiele czasu. Śliwkowa słodycz to wystawna uczta Baltazara. Na ścianach osiego gniazda widać złowróżbne mane, tekel, fares. Zginą po pierwszych chłodach.