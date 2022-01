Gmina Zabierzów. Zbiórka materiałów biurowych dla chorych dzieci. Z pomocą dla szpitala uniwersyteckiego

Świetlica zespołu szkół Uniwersyteckiego Szpitala oraz oddziały szpitalne to miejsca, w których mali pacjenci korzystają i zużywają duże ilości materiałów biurowych w ciągu całego roku. Zbiórka ma na celu pokazać jak duże jest zapotrzebowanie na tak proste rzeczy jak materiały biurowe i że nie jest to tylko jednorazowa potrzeba. Chcemy rozwinąć akcję na szeroka skalę. Celem jest również aktywizacja lokalnych społeczności, lokalnych producentów, firm oraz ochotniczych straży pożarnych do wspólnego działania - podkreśla organizator akcji Jarosław Strusiński z gospodarstwa mlecznego Kozart Zelków.