Gmina Zielonki. Przebudują drogę wojewódzką w okolicy szkoły w Przybysławicach. Powstaje dodatkowy pas ruchu Barbara Ciryt

Rozpoczynają się prace związane z dobudową fragmentu dodatkowego pasa ruchu na drodze wojewódzkiej 794 w gminie Zielonki. Jest to inwestycja, która ma umożliwić zjazd z drogi wojewódzkiej do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach. Przebudowa ma obejmować około 200 metrów drogi. Te inwestycję planowano już przy oddawaniu do użytku placówki oświatowej. Wówczas rodzice dzieci, które tutaj się uczą interweniowali i prosili o umożliwienie zjazdu z drogi głównej do szkoły.