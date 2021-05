Gminy Wiśniowa i Myślenice połączyły swoje wodociągi. Do tej pierwszej popłynie woda, do drugiej pieniądze

Dla gminy Wiśniowa jest to strategiczna inwestycja, która pomoże nam rozwiązać jeden z głównych problemów, czyli braki wody. Łącząc wodociągi i kupując wodę od MZWIK zyskujemy stabilność, bezpieczeństwo i dobrej jakości wodę

– mówił Bogumił Pawlak, wójt gminy Wiśniowa przy okazji podpisania umowy pomiędzy gminą Wiśniowa a należącą do gminy Myślenice spółką Myślenicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Inicjatorem tej współpracy była gmina Wiśniowa, która od lat ma problemy z dostarczeniem mieszkańcom tyle wody ile potrzebują, bo ujęcia nie produkują jej wystarczająco dużo, a problemy dodatkowo pogłębia susza. Stąd też ponawiane zwłaszcza latem apele o oszczędne gospodarowanie wodą, tak by nie zabrakło jej do podstawowych celów.

Krzysztof Tokarz, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Geodezji UG Wiśniowa mówił nam w sierpniu ubiegłego roku, że przy maksymalnej zdolności dobowej gminnej sieci wynoszącej 1144 m sześć., średnie dobowe zużycie wody w sierpniu wynosiło ok. 900 m sześć. - Zbliżamy się więc niebezpiecznie do granicy możliwości – dodał.