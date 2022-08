Kraków. Stawki najmu mieszkań w górę średnio o… 40 procent! I to może nie być koniec. Jak tylko wrócą studenci, podwyżki zapewne znów ruszą

Stawki najmu w największych polskich metropoliach są już średnio o 26 procent wyższe niż przed rokiem – wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Ów wzrost wyraźnie przyspieszył po rosyjskiej napaści na Ukrainę i napłynięciu do Polski setek tysięcy uchodźców, z których większość znalazła schronienie właśnie w dużych miastach. To zjawisko nałożyło się na inne: powrót do normalnej pracy i nauki wielu tysięcy pracowników i studentów, którzy w okresie pandemii zawiesili lub ograniczyli korzystanie z najmu średnio i długoterminowego; zwiększyła się także liczba turystów korzystających z najmu krótkoterminowego. Wszystko to razem doprowadziło do ogromnego zwiększenia popytu na mieszkania – przy mocno ograniczonej ich podaży.

Najem mieszkań: stawki niemal wszędzie wzrosły mocno ponad inflację. Kraków, Gdańsk i Wrocław na czele podwyżek

Wzrosty stawek nie są takie same we wszystkich miastach monitorowanych przez Expandera. W Toruniu wyniosły 14 procent rok do roku, a więc poniżej inflacji (która utrzymuje się na poziomie 15,5 proc.), w Katowicach 17 proc., w Białymstoku 20 proc., w Rzeszowie 23 proc., natomiast we Wrocławiu 39 proc., w Krakowie 40 proc., a w Gdańsku 41 proc.