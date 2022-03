Krzeszowice. Odkrycia archeologiczne podczas budowy hali sportowej. Pod ziemią są prawdopodobnie pozostałości domków gościnnych

Na portalach społecznościowych mieszkańców gminy Krzeszowice od razu pojawiły się informacje, że to pozostałości budynku jednego lub kilku, które mogą być związane z zabudową dawnego krzeszowickiego uzdrowiska i mogą pamiętać początki tego uzdrowiska.

Tych danych w powiecie krakowskim nie udało się potwierdzić. Nie ma pewności co do okresu powstania odkrytych pozostałości budynków.

Fundamenty są obecnie inwentaryzowane i przeprowadzane są badania pod nadzorem archeologa, który był już na miejscu. W pracach tych będzie brał udział także architekt badacz. W tym zakresie jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Starosta krakowski polecił aby w miejscu znaleziska nie były prowadzone żadne prace budowlane, tylko odkrywki - poinformował nas Krzysztof Kamiński, rzecznik Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Po odkryciu fundamentów prawdopodobnie dawnych domków gościnnych w Krzeszowicach zaczęto spekulować, co jeszcze kryje ziemia w okolicy tutejszego Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu, bo to obiekty dawnego w uzdrowiska. W obiegu pojawiły się już stare mapy sprzed dwóch wieków, wskazujące na istnienie innych obiektów w najbliższym sąsiedztwie, gdzie planowane są kolejne inwestycje w mieście.