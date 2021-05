Liga Antysmogowa. Wymiana kopciuchów wokół Krakowa radykalnie przyspieszy. Jest porozumienie 14 gmin. Licznik bije: zostały 584 dni

23 tys. starych palenisk na węgiel i drewno wciąż zatruwa powietrze w czternastu gminach Metropolii Krakowskiej i „przy okazji” w samym Krakowie. Na wymianę zabójczych pieców zostały już tylko 584 dni – 1 stycznia 2023 roku wejdzie bowiem w życie uchwała antysmogowa, zakazująca używania przestarzałych urządzeń W CAŁEJ MAŁOPOLSCE pod groźbą grzywny 5 tys. zł. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin podkrakowskiego obwarzanka wraz z prezydentem Krakowa i Krakowskim Alarmem Smogowym zadeklarowali w czwartek 27 maja przystąpienie do „Inicjatywy 600”, której celem jest radykalne przyspieszenie wymiany kopciuchów. A my uruchamiamy LIGĘ ANTYSMOGOWĄ, w której mieszkańcy małopolskich gmin będą ze sobą konkurować w bardzo prostej dyscyplinie: kto w krótkim czasie wymieni najwięcej starych palenisk i da sobie oraz innym oddychać czystym powietrzem.

Szykuje się ciekawe współzawodnictwo mieszkańców obwarzanka: gminy, w których ludzie złożą najwięcej wniosków o wymianę starych kotłów, zostaną wyróżnione. Będziemy tym zmaganiom kibicować, publikując regularne raporty z postępów działań oraz odzwierciedlającą te dokonania tabelę Ligi Antysmogowej - Metropolii Krakowskiej i całej Małopolski. Zestawienie po pierwszej kolejce walki o wymianę kotłów - czyli czyste powietrze w obwarzanku - opublikujemy już wkrótce. „Zdeterminowani i przygotowani” - Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani, żeby zlikwidować wszystkie pozaklasowe kotły do końca 2022 r. – podkreśla Tomasz Ożóg, zastępca burmistrza Skawiny. Gmina ta jest znana z determinacji w walce z niską emisją i poczyniła w tym obszarze w ostatnich latach olbrzymie postępy. Na dziś do likwidacji pozostało jeszcze około dwa tysiące pozaklasowych urządzeń. Miasto planuje wymianę tysiąca kopciuchów w tym roku, a kolejnych tysiąc – w przyszłym.

Większość gmin obwarzanka krakowskiego, podobnie jak Skawina, przeprowadziło już inwentaryzację urządzeń grzewczych. – W naszej gminie do wymiany jest 650 pozaklasowych kotłów – mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś. Dodaje, że w ostatnich latach samorząd stworzył na potrzeby mieszkańców zespół ekodoradców. Pomaga on zainteresowanym w pozyskaniu dotacji na nowe urządzenia grzewcze i docieplenie domu. - Dzięki działaniom ekodoradców wśród mieszkańców naszej gminy mocno wzrosła świadomość tego, że wymiana starych pieców do końca 2022 roku jest konieczna i jestem przekonany, że do wejścia w życie uchwały antysmogowej uda się to zrobić – podkreśla Mariusz Wołos. Inicjatywa 600. Kraków wesprze ościenne gminy w walce ze smogiem Aby akcja wymiany kopciuchów przebiegała sprawie i żaden mieszkaniec nie mógł powiedzieć, iż nie wiedział o wymaganiach uchwały antysmogowej, czternaście gmin Metropolii Krakowskiej - Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki – podpisało dziś wraz z Krakowem i Polskim Alarmem Smogowym deklarację Inicjatywy 600 (nazwa wzięła się od niespełna 600 dni, jakie pozostały do wejścia w życie uchwały).

- Kraków wdrożył już uchwałę antysmogową od 1 września 2019 r. i na terenie naszego miasta obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Efekty uchwały są już odczuwalne, na co wskazują ostatnie badania naukowców z AGH. Jednak do pełnej poprawy jakości powietrza potrzebne jest ograniczenie napływu zanieczyszczeń z gmin sąsiednich. Dobra jakość powietrza w tych gminach jest ważna zarówno dla ich mieszkańców, jak i mieszkańców Krakowa. Dlatego też zdecydowaliśmy się wesprzeć działania naszych sąsiadów w walce o czyste powietrze – wyjaśnia prof. Jacek Majchrowski, prezydent stolicy Małopolski. Każdej przystępującej do inicjatywy gminie Kraków oferuje wsparcie w wysokości 30 tys. zł na działania wspierające wymianę kotłów i obsługę mieszkańców. Kwota ta może wspomóc funkcjonowanie punktów obsługi beneficjenta, działających już we wszystkich gminach Metropolii Krakowskiej lub zostać wykorzystana na inne działania przyspieszające wymianę starych źródeł ciepła.

- Celem sygnatariuszy porozumienia jest znaczące przyspieszenie wymiany starych źródeł ciepła i pełne wdrożenie uchwały antysmogowej, która zakazuje użytkowania pozaklasowych urządzeń spalających węgiel i drewno od 1 stycznia 2023 r. Czujemy się w obowiązku przypomnieć wszystkim, którzy jeszcze nie dostosowali się do wymogów uchwały antysmogowej, iż mają na to niespełna 600 dni – tłumaczy Andrzej Guła, szef Alarmu Smogowego. Gminy przystępujące do inicjatywy deklarują pełną determinację, by do 1 stycznia 2023 r. wszystkie pozaklasowe źródła zniknęły z obwarzanka krakowskiego. W tym celu będą prowadziły intensywne działania informujące o uchwale antysmogowej, wspierające mieszkańców w pozyskaniu dotacji na wymianę starych źródeł ciepła i termomodernizację domów, a także informować będą o konsekwencjach grożących za niedostosowanie się do przepisów antysmogowych.

Przypomnijmy, że za naruszenie przepisów uchwały grozi mandat do 500 złotych, bądź grzywna nałożona przez sąd do 5000 złotych. Za zbliżoną kwotę można już kupić nowy, ekologiczny kocioł. Warto więc pomyśleć o wymianie kopciucha już dziś, tym bardziej, że są na ten cel olbrzymie publiczne środki. Państwowy program Czyste Powietrze pozwala nie tylko wymienić źródło ciepła na ekologiczne, ale i docieplić ściany i dach, wymienić stare drzwi i okna. Poza radykalną poprawą jakości powietrza, a przez to także zdrowia mieszkańców, celem jest ograniczenie marnotrawstwa energii. Ekodoradcy w każdej gminie pomagają mieszkańcom kompleksowo w zaplanowaniu niezbędnych prac oraz pozyskaniu środków.

– Cieszymy się, że wszystkie gminy obwarzanka krakowskiego zadeklarowały pełną determinację we wdrożeniu uchwały antysmogowej do końca 2022 roku. Cieszy nas również to, że informacje o postępach będą kwartalnie przekazywane opinii publicznej – mówi Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego. Licznik pokazujący liczbę kopciuchów w obwarzanku i czas pozostały na ich wymianę. I Liga Antysmogowa Polski Alarm Smogowy w ramach Inicjatywy 600 uruchomił licznik odliczający dni do wejścia w życie uchwały na terenie województwa małopolskiego oraz wskazujący liczbę urządzeń, jakie pozostały do wymiany w obwarzanku krakowskim. Licznik dostępny jest na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego i wkrótce pojawi się na stronach partnerów projektu. Jest on również dostępny na stronie www.licznikkopciuchow.pl oraz wyświetlany na tablicach informujących o jakości powietrza w trzech lokalizacjach w Krakowie. Tablice powstały w ramach budżetu obywatelskiego.

Sygnatariusze Inicjatywy obiecali Dziennikowi Polskiemu i Gazecie Krakowskiej comiesięczne raporty z postępów akcji wymiany kopciuchów, zawierające informację o liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców danej gminy oraz liczbie palenisk, jakie pozostały do wymiany. Stworzymy na tej podstawie tabelę Ligi Antysmogowej Metropolii Krakowskiej. Zatem: licznik bije, a współzawodnictwo gmin w ramach Ligi uważamy za rozpoczęte. Wyniki pierwszej kolejki - już w czerwcu. Nieoficjalnie wiemy, że zwycięzcy mogą liczyć nie tylko na czyste powietrze i lepsze zdrowie, ale i specjalne wyróżnienia