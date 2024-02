Mandat za... mandat. Radna spod Krakowa straciła miejsce w radzie gminy. Komisarz wyborczy wydał oświadczenie Barbara Ciryt

Urząd Gminy Mogilany. Mieszcząca się tutaj rada będzie pracowała w okrojonym składzie Ewa Tyrpa

Wygasł mandat radnej Marii Kotarby z gminy Mogilany. Zaczęło się od wykroczenia, złamania przepisu drogowego. Policjanci zatrzymali radną i chcieli ukarać mandatem. Gdyby po prostu przyjęła mandat, to nie "podpisałaby" na siebie wyroku - nie straciłaby mandatu radnej. Jednak tak to się nie zakończyło. Sprawa miała swój dalszy ciąg, została skierowana do sądu, a ten wydał wyrok.