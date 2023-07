Menedżer Roku Małopolski. Paweł Pichniarczyk: - Mistrz, wzór, zawodowiec i wizjoner

- Człowiek uczy się przez całe życie. Czy menedżer też musi uzupełniać swoją wiedzę? - Menedżer ma za zadanie nie tylko doskonalić wiedzę, ale także dzielić się nią z pracownikami. Powinien też zarażać pozytywną energią, być dobrym duchem zespołu, dzielić się doświadczeniem, szukając jednocześnie nowych inspiracji i kierunków rozwoju. Musi również umieć dostrzec w ludziach potencjał oraz możliwości rozwoju zarówno dla ich dobra, jak i dla dobra firmy czy instytucji - tak jak w przypadku Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wszystko po to, aby mógł szukać takich rozwiązań naukowych, które będą rozwijać i wspierać biznes. To era profesjonalistów, ludzi świadomych, którzy będąc liderami we współpracy zespołowej, łącząc ludzi, idee oraz projekty, jednocześnie generują zyski.

- Jakie są fundamenty instytutu? - Priorytetem w działalności Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność nauki i biznesu, których fundamentem jest niskoemisyjna i energooszczędna technologia, zgodna z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W ciągu ostatnich lat, za sprawą pozyskanych środków finansowych, przeprowadziliśmy modernizację całej infrastruktury instytutu. To dzięki ogromnemu potencjałowi, którym dysponujemy, możemy teraz tworzyć kompleksowe rozwiązania dla przemysłu i biznesu. Najnowocześniejsze wyposażenie pozwala nam skoncentrować się na komercjalizacji usług, a to przekłada się na doskonałe wyniki finansowe i zdobycie pozycji lidera na rynku regionalnym i krajowym.

- Instytut to? - Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest częścią polskiej sieci badawczej. Zajmuje się badaniami i innowacjami w dziedzinie materiałów budowlanych, ceramiki oraz ochrony środowiska. Korzysta z najnowocześniejszych technologii, m.in. AI. Prowadzi też badania nad wykorzystaniem wodoru, odnawialnej energii, zrównoważonego budownictwa i nowoczesnych materiałów budowlanych, w tym produkcji nowych materiałów z odpadów, a także specjalistycznych ceramik balistycznych czy odpornych na promieniowanie jądrowe. Nasze najważniejsze motto brzmi: „Rzuć nam wyzwanie!”. Dotyczy ono zarówno partnerów biznesowych z Polski, jak i z zagranicy. To dla nich przygotowywane są rozwiązania technologiczne, które ułatwiają produkcję i sprzedaż wyrobów. Tego sukcesu nie byłoby jednak bez wspierania talentów ludzi, którzy pracują w naszym instytucie, bez ich kreatywności i wiedzy.

- Słowo „misja” w przypadku Łukasiewicza ma szczególne znaczenie.

- To prawda. Misją Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest bowiem wprowadzanie innowacji m.in. w dziedzinie materiałów budowlanych, nie tylko na terenie Małopolski, ale także Polski i poza jej granicami. Aby to było możliwe, współpracujemy z takimi organizacjami jak Fundacja Billa Gatesa Breakthrough Energy, a także wiodącymi międzynarodowymi firmami. Nasz instytut jest członkiem renomowanej europejskiej Grupy Awangarda, należy do Małopolskiej Regionalnej Grupy Wodorowej, a także do Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Tworzymy - we współpracy z partnerami z Lombardii i Słowenii - również projekt o nazwie Pilot Hydrogen. Jednym z filarów działalności jest silna i owocna współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach wspierania rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Partnerami i zarazem filarami współpracy międzynarodowej są Amerykańska Izba Handlowa oraz francuskie klastry technologii budowlanych. Dopełnieniem złotego trójkąta, a więc biznesu i administracji, jest oczywiście nauka. Nasz instytut współpracuje z czołowymi polskimi uczelniami, jednocześnie cały czas poszukując nowych partnerów zagranicznych. Wszystko po to, aby wspólnie tworzyć projekty, które mogą być finansowane przez programy krajowe, jak i zagraniczne, np. Horyzont Europa.