Menedżer Roku Małopolski. Damian Jarosz: Ambitnie, poprzez nieustanny rozwój

TST Group Polska idzie jak burza. Jakie cechy powinien mieć menedżer, by odnieść taki sukces?

Dobry menedżer w dzisiejszych czasach to taki, który potrafi szybko i efektywnie rozwiązywać problemy, ale i zjednywać sobie ludzi, dbać o kadrę, wspierać i rozwijać zespół, dbać o klientów, być nastawionym na rozwój i nowoczesne technologie. Przede wszystkim musi mieć otwarty umysł i słuchając potrzeb rynku, znajdywać rozwiązania, które te potrzeby zaspokoją.

TST Group jest firmą z ugruntowaną pozycją na rynku systemów zabezpieczeń w skali Polski. Co jest najważniejszą składową filozofii firmy?

Profesjonalne systemy zabezpieczeń to branża, która się stale rozwija. Czym firma TST wyróżnia się spośród konkurencji?

Obserwując branżowy rynek, choćby porównując możliwości naszej organizacji z innymi firmami, widzę to tak, używając metafory, jakbyśmy byli baterią alkaliczną, a nie zwykłą baterią. Jesteśmy siedem razy bardziej wydajni. Jak to osiągamy? Przede wszystkim ambicją oraz szybką umiejętnością zarządzania.

Nowe technologie wymagają ciągłego kształcenia się i zdobywania wiedzy?

Zgadza się! W tej branży nie ma miejsca na nudę. Nieprzerwanie jesteśmy szkoleni przez producentów, co przekłada się na to, że sami uzyskaną wiedzę na bieżąco przekazujemy naszym klientom. Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz eventy.

TST Group zapewnia bezpieczeństwo, ale firma żywo reaguje też na społeczne potrzeby. Służycie pomocą, wspieracie fundacje i organizacje sportowe..

Ambasadorem marki TST Group jest doskonale wszystkim znany piłkarz i reprezentant Polski Sławomir Peszko?

Powiedziałbym nawet, że jest nie tylko ambasadorem. Nierzadko Sławek osobiście rozmawia z klientami firmy, jest aktywny w wielu aspektach, a nasza współpraca rozkręca się i nabiera kolorów. Przy korzystaniu z naszych usług jest np. możliwość, aby Sławek wraz ze mną przyjechał osobiście do klienta. Gdy dołączył do nas, już na starcie wniósł dużo pozytywnej energii, a jego nietuzinkowe poczucie humoru potrafi rozbawić do łez.