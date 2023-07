Menedżer Roku Małopolski. Julia Bogdanowicz: Półśrodki nie wchodzą w grę!

JULIA BOGDANOWICZ, dyrektor zarządzająca Grupy Westa Investments S.A., zdobyła wyróżnienie jako Menedżer Roku Małopolski 2022. Tak opowiada o źródłach sukcesu Westa Investments i swoim jako menedżera. Czytaj więcej [ROZMOWA].

Ma Pani spore doświadczenie w zarządzaniu. Jakie cechy powinien mieć menedżer naszych czasów?

Myślę, że najistotniejszą cechą, pozwalającą na kierowanie odnoszącą sukcesy organizacją, jest charyzma. Współczesny menedżer powinien inspirować i motywować członków zespołu. Ważne, by umiał jasno opisywać swoją wizję, wyznaczać konkretne cele i wspierać pracowników w ich rozwoju zawodowym. Powinien także dbać o ich potrzeby i uwzględniać możliwości.

Kierując zespołem, należy umieć zaufać pracownikom i delegować na nich zadania, którym są w stanie sprostać i dawać im satysfakcję. Co za tym idzie, trzeba też klarownie wyznaczać granice odpowiedzialności za spełnianie nałożonych obowiązków. Skuteczna komunikacja jest tu kluczowa. Dobry lider powinien zarówno precyzyjnie przekazywać informacje, jak i być dobrym słuchaczem, otwartym na dialog i współpracę.

Co jest najważniejszymi składowymi sukcesu w profesjonalnie zarządzanej firmie?

Tworząc sprawną organizację nie można zapominać o tym, że trzeba także kierować się rezultatami i konsekwentnie dążyć do osiągania celów. Umiejętność zarządzania zasobami, priorytetyzowania zadań i podejmowania działań, mających na celu osiągnięcie oczekiwanych rezultatów - są niezbędne, by osiągnąć sukces, który przyciąga nowych, wartościowych ludzi, szukających swojej ścieżki kariery zawodowej.

Współczesne środowisko biznesowe niesie za sobą wiele wyzwań i problemów, na przykład: różnice stylu życia i oczekiwań między starszymi i młodszymi pracownikami, wymagająca od menedżerów elastyczności i kreatywności. Szybkie identyfikowanie problemów, trafna analiza sytuacji i podejmowanie dobrych decyzji - to jedne z warunków dobrego zarządzania.

Nasze czasy są pełne zmian technologicznych i rynkowych, co także wymaga, by firma była elastyczna i otwarta na innowacje. Jest to możliwe, gdy osoby, tworzące przedsiębiorstwo, są gotowe do nauki i rozwoju oraz są zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków.

Osobiście uważam, że odpowiedzialność społeczna jest nadrzędną cechą współczesnej organizacji. Mówię tu nie tylko o sprawowaniu opieki nad pracownikami i ich rodzinami, ale także o dalekosiężnych skutkach działalności podmiotu gospodarczego. W przypadku branży nieruchomości jest to szczególnie istotne, ponieważ tworzymy tkankę miejską, czyli tworzymy przestrzenie, w których będzie codziennie funkcjonować wiele osób, a także dorastać kolejne pokolenie. To wpływa na styl życia tysięcy ludzi, dlatego trzeba uważnie podejmować decyzje z tym związane.

Grupa Westa Investments to nowoczesne przedsiębiorstwo z małopolskim rodowodem. Czy działalność w regionie nadal stanowi mocną część działalności grupy?

Tak, oczywiście. Kraków jest dla nas nie tylko miejscem działalności, ale także partnerem do współpracy w takich obszarach, jak: komunikacja miejska, ruch samochodowy i rowerowy, wdrażanie ekologicznych rozwiązań, wprowadzanie udogodnień dla mieszkańców.

Jako dyrektor zarządzająca Westy, jestem również wiceprezeską krakowskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zależy nam w szczególności na działaniach prospołecznych w obrębie kształtowania krakowskiego rynku nieruchomości. Naturalnie, takie cele trudno byłoby osiągnąć bez dobrej współpracy z włodarzami Krakowa, dlatego liczymy na owocną współpracę w dobrej atmosferze i wzajemnym zrozumieniu.

Rynek nieruchomości jest branżą podlegającą nieustannym przemianom. Jakie są obecnie trendy dominujące?

Rynek mieszkaniowy ulegał ostatnio burzliwym wpływom inflacji i jej oddziaływaniu na stopy procentowe oraz politykę udzielania przez banki kredytów hipotecznych. W niepewnej sytuacji gospodarczej wielu deweloperów wstrzymało się nawet z nowymi inwestycjami, co przyczyniło się do gwałtownego (i bolesnego dla wielu obywateli) wzrostu czynszów za lokale wynajmowane. Kłopot w tym, że popyt na nowe mieszkania jest wciąż niezaspokojony, dlatego zahamowanie kredytów wpłynęło na jego skumulowanie, a nie zanik. Obecnie firmy deweloperskie muszą nadrobić opóźnienia, wynikłe z przesunięć projektów.

Inną postępującą zmianą, nieuchronną i długofalową, jest metamorfoza stylu życia Polaków, zwłaszcza młodszych generacji pokolenia “Y” i następującego po nim pokolenia “Z”. Młode osoby mają inne oczekiwania i wyobrażenia dotyczące miejsc, w których mają żyć: pracować, rozwijać się, relaksować, wchodzić w związki czy zakładać rodziny. Nie chcąc zamykać się w czterech ścianach, wymagają od dewelopera, by stworzył im optymalne warunki także w najbliższym otoczeniu: częściach wspólnych, terenach zielonych, a nawet okolicy osiedla (we współpracy z gminą). Mówimy o sali telewizyjnej, miejscu do pracy, minisiłowni, strefach relaksu i barbecue, współdzielonych samochodach czy hulajnogach oraz wielu innych udogodnieniach, na które zapewne nie byłoby ich stać, gdyby mieli je posiadać na wyłączność. Tak zdefiniowane mieszkanie to znacznie więcej niż strefy: dzienna i nocna, kuchnia i łazienka. To przestrzeń do prowadzenia takiego stylu życia, jakiego w danym momencie pragniemy, bez szczególnych ograniczeń. Odpowiedź na tak postawione wymagania nie jest łatwa, zwłaszcza, że półśrodki nie wchodzą w grę. Oferta musi być pełnowartościowa i autentyczna, w przeciwnym razie może zostać odrzucona.

Rozszerzeniem tej koncepcji jest miasto 15-minutowe, którego istotą jest możliwość dotarcia do wszelkich na co dzień potrzebnych usług i obiektów handlowych w maksymalnie 15 minut bez samochodu. Koncepcja ta ma ogromne powodzenie w nowoczesnych miastach na całym świecie. Przykłady to m.in. Paryż, Melbourne, Portland, Kopenhaga, Amsterdam, Montreal czy Tokio - to tylko niektóre z nich.

Grupa Westa Investments jest mocno związana z Krakowem. Jakimi projektami mieszkaniowymi na terenie miasta możecie się poszczycić?

Obecnie prowadzimy kilka projektów, które są dla nas istotne: kończymy właśnie I etap inwestycji Palladio Cieszyńska 9, na przełomie roku planowane jest oddanie do użytkowania Palladio Podedworze. Przygotowujemy nowe inwestycje: apartamenty przy ul. Glogera, Kosocicka i Al. Pokoju. Jednak największy z nich to osiedle na Klinach, które ma zapewnić kilku tysiącom mieszkańców nie tylko mieszkanie, ale znacznie więcej.

W przestrzeni miejskiej “Essy” nie zabraknie przemyślanych stref wspólnych, pozwalających na szereg aktywności: od sportu, poprzez pracę, rozwój osobisty, pielęgnowanie relacji aż po dbanie o urodę i shopping. Planujemy wiele rozwiązań ekologicznych, takich jak: zasilanie fotowoltaiką oświetlenie, podlewane deszczówką tereny zielone, plac targowy z lokalnymi produktami i wiele innych. Chętnie będziemy je konsultować z młodymi ludźmi; planujemy zacieśnić współpracę z krakowską ASP, a także zaprosić do projektu studentów architektury.

Wierzę, że mieszkańcy “Essy” (projektowanej w duchu idei miasta 15-minutowego, której jestem ambasadorką) będą mogli częściej spotykać się z przyjaciółmi, cieszyć się dłuższymi chwilami relaksu oraz rozwijać swoje pasje. Mam nadzieję, że koncepcja ta przyczyni się do dobrych relacji, opartych na wspólnych wartościach i różnorodnym stylu życia.

Sporo uwagi poświęcamy również innym projektom. 3 lipca 2023 r. spółka zależna od Westa Investments, H2 Energy, podpisała list intencyjny z AGH w sprawie współpracy nad projektami naukowymi związanymi z produkcją, transportem i logistyką wodoru. H2 Energy to spółka, która realizuje jeden z największych w Polsce, a może nawet i w Europie, projekt polegający na budowie HUBu do produkcji zielonego wodoru, w oparciu o wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Przez cały czas rozglądamy się i poszukujemy nowych ciekawych projektów, nie tylko w branży nieruchomościowej.

Procesy inwestycyjne spółek deweloperskich to obecnie główna część Pani pracy. Czy poza pracą zostaje czas na hobby, jakie? Czy może praca jest także pasją i dlaczego?

Moja praca bardzo wiele ode mnie wymaga. Nie będę ukrywać, że na obecnym etapie intensywnego wzrostu skali działalności naszych spółek zostaje mi niewiele czasu na prywatne hobby. Niemal cały wolny czas poświęcam obecnie rodzinie.

Mimo że staram się oddzielać życie prywatne od zawodowego, te obszary wciąż się przenikają. Planując nowe osiedla, zastanawiam się, czy moim dzieciom za jakiś czas odpowiadałyby warunki, jakie staramy się tam zapewnić młodym mieszkańcom. Staram się uważnie im przyglądać i odgadywać trendy, które będą im towarzyszyć. Nie bez przyczyny nasze najnowsze deweloperskie „dziecko” nosi nazwę „Essa”; to, wybrane w ogólnopolskim plebiscycie, młodzieżowe słowo roku dobrze oddaje pozytywny klimat, który cenią najmłodsze pokolenia. Niesie ono w sobie jednocześnie sukces, powodzenie i dobrą zabawę w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze. Niezależnie od wieku, każdy z nas pragnie czasem przecież żyć „na pełnej essie”!

