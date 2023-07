Menedżer Roku Małopolski. Janusz Komurkiewicz: - Marketing bez relacji opartych na zaufaniu byłby tylko wydmuszką

- W FAKRO bratamy się ze sztuczną inteligencją i wykorzystujemy jej potencjał. Jest ona narzędziem współczesności - zaznacza Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. Marketingu FAKRO

Wersja pełnoekranowa - TUTAJ Menedżer Roku Małopolski - to prestiżowe wyróżnienia wręczyliśmy po raz pierwszy. Ideą konkursu jest nagrodzenie tych menedżerów, którzy wykazali się największą skutecznością w zarządzaniu firmą, osiągnęli dobre wyniki ekonomiczne, a także są wrażliwi na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz zrównoważony rozwój. Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach: duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz mikro i małe przedsiębiorstwa. Małopolskich TOP menedżerów uhonorowaliśmy podczas 19. Forum Przedsiębiorców Małopolski, które odbyło się 15 czerwca (pełna lista laureatów poniżej). FAKRO to międzynarodowy producent - obecnie już nie tylko okien i akcesoriów do poddaszy - ale kompleksowej stolarki otworowej FAKRO *** - Czy w takiej firmie jak FAKRO i w tych czasach łatwo być TOP menedżerem odpowiadającym za m.in. marketing?

- Firma FAKRO to międzynarodowy producent - obecnie już nie tylko okien i akcesoriów do poddaszy - ale kompleksowej stolarki otworowej. Mam to szczęście, że jestem w firmie niemalże od samego początku i mogę obserwować jej rozwój, a przez swoją pracę także kreować jej wizerunek. Odpowiedzialność za marketing łączy się z wieloma wyzwaniami. Trzeba mieć jasno wytyczone cele, myśleć strategicznie, znać realia branży, a także być otwartym na zmiany, szczególnie w obszarze technologii i cyfryzacji. Najważniejsza jest jednak współpraca z ludźmi - partnerami, klientami i pracownikami. Marketing bez relacji opartych na zaufaniu byłby tylko wydmuszką.

- Czy ostatnie, niełatwe przecież czasy, zmusiły Państwa menedżerów do nabycia nowych kompetencji, umiejętności, zmiany nawyków?

- Każde czasy można zdefiniować jako niełatwe. Diagnoza zależy od szczegółów, perspektywy, czy umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami. Z pewnością pandemia jeszcze bardziej zmotywowała nas do transformacji cyfrowej, która jest widoczna także w FAKRO. To proces złożony, odbywający się na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim to zmiana mentalna, otwarcie głowy na efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w zarządzaniu, produkcji oraz marketingu. - Jak podtrzymywać więzi w tych nowych czasach?

- To ważne pytanie i dziękuję, że zwrócił pan na tę kwestię uwagę. Narzędzia współczesnego marketingu pomagają budować relacje. Umożliwiają odbywanie spotkań z partnerami na całym świecie. Jednak mocne więzi biznesowe, podobnie zresztą jak każde inne, potrzebują świata realnego. W FAKRO bardzo dbamy o relacje. Organizujemy cykliczne szkolenia dla naszych partnerów: architektów, dekarzy, monterów, sprzedawców. Dyskutujemy, wsłuchujemy się w głos rynku, odpowiadamy na jego potrzeby, ale również integrujemy się i dobrze spędzamy ze sobą czas. Kiedy słyszę dość popularne stwierdzenie, że w biznesie nie ma sobie co ufać, lekko się uśmiecham. Sukces FAKRO jest oparty właśnie na zaufaniu pomiędzy parterami. FAKRO to międzynarodowy producent - obecnie już nie tylko okien i akcesoriów do poddaszy - ale kompleksowej stolarki otworowej FAKRO - Jak budować zespół, który nie tylko odnajduje się, ale potrafi skutecznie działać, na wielu rynkach świata? Taki, który potrafi nie tylko dotrzeć do klientów, ale także przekonać ich do zakupu? Konkurencja przecież nie śpi.

- Wiele razy podkreślałem, podobnie zresztą jak nagrodzony tytułem Menedżera Roku 2022, prezes Ryszard Florek, że FAKRO ma szczęście do ludzi. W naszym zespole są dobrzy specjaliści, a przy tym osoby zaangażowane, szukające nowych rozwiązań, cały czas rozwijające się. Jesteśmy także w ciągłym kontakcie z ludźmi, którzy budują naszą sieć dystrybucji. Organizujemy również cykliczne zjazdy dystrybutorów zagranicznych. Oczywiście mamy też na oku konkurencję, ale przy tym robimy po prostu swoje.

- Wąska specjalizacja czy też bardzo szerokie horyzonty - co sprawdza się u menedżerów w FAKRO?

- Nasz menedżerski zespół specjalizuje się w swojej dziedzinie, np. schody strychowe, dodatki do okien, automatyka, okna pionowe i bramy. Każdy menedżer jest ekspertem i wie dosłownie wszystko o produktach. Jednak nie samą wiedzą żyje człowiek. Menedżerowie to jednocześnie osoby mające swoje prywatne pasje, zainteresowania, ludzie bardzo ciekawi i inspirujący. Mający także cechy ważne do bycia liderem. - Jakie cechy musi posiadać menedżer - zajmujący się marketingiem w wielkiej firmie, ale nie tylko - w XXI wieku?

- Zacznę od końca, czyli wymienię kompetencje cyfrowe i umiejętność adaptacji w warunkach technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Jednak - jeśli potraktuję odpowiedź na to pytanie jako inspirację dla młodych ludzi, to na jednym tchu pragnę wymienić: kreatywność i innowacyjność, orientację na potrzeby klienta, dokładne analizowanie danych przy jednoczesnej umiejętności odważnych wizji oraz motywowanie i inspirowanie zespołu.

- Czy sztuczna inteligencja może być konkurencją dla menedżerów działających w marketingu, czy wręcz odwrotnie - jeszcze bardziej pozwoli ludziom rozwinąć skrzydła?

- Ludzka natura jest tak skonstruowana, że wszystko to, co nowe i obce, budzi niepewność. W FAKRO bratamy się ze sztuczną inteligencją i wykorzystujemy jej potencjał. Jest ona narzędziem współczesności i naiwne byłoby niekorzystanie z niej. Oczywiście z dystansem i pokorą, z odniesieniem do wiedzy i własnych doświadczeń. - Jak Pan przyjął uhonorowanie tytułem Menedżera Roku 2022?

- Zarówno dla mnie, jak i prezesa Ryszarda Florka jest to miłe wyróżnienie. Traktuję tę nagrodę jako docenienie, a jednocześnie ogromną motywację do dalszej pracy i rozwoju. *** Radosław Włoszek, Janusz Szajta I Łukasz Słoniowski - oto Menedżerowie Roku Małopolski Anna Kaczmarz Radosław Włoszek, Janusz Szajta i Łukasz Słoniowski - oto Menedżerowie Roku Małopolski. Prestiżowymi tytułami uhonorowano ich 15 czerwca podczas 19. Forum Przedsiębiorców Małopolski. Menedżer Roku Małopolski - to wyróżnienia wręczyliśmy po raz pierwszy. Ideą konkursu jest nagrodzenie tych menedżerów, którzy wykazywali się największą skutecznością w zarządzaniu firmą, osiągali dobre wyniki ekonomiczne, a także są wrażliwi na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz zrównoważony rozwój. Nagrody przyznaliśmy w trzech kategoriach.

Oto laureaci konkursu Menedżer Roku Małopolski 2022

Menedżer Roku Małopolski 2022 w kategorii duże przedsiębiorstwa:

Radosław Włoszek, prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Wyróżnienia: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk , dyrektor Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

, dyrektor Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Ryszard Florek , prezes Zarządu FAKRO

, prezes Zarządu FAKRO Janusz Komurkiewicz, członek Zarządu ds. Marketingu FAKRO

Menedżer Roku Małopolski 2022 w kategorii średnie przedsiębiorstwa:

Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Wyróżnienia: dr Kazimierz Koprowski , prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Dariusz Woźniak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Menedżer Roku Małopolski 2022 w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa:

Janusz Szajta, prezes Zarządu, dyrektor Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy Wyróżnienia: Damian Jarosz , prezes Zarządu TST Group Polska

, prezes Zarządu TST Group Polska Julia Bogdanowicz, dyrektor zarządzający Grupy Westa Investments FAKRO to międzynarodowy producent - obecnie już nie tylko okien i akcesoriów do poddaszy - ale kompleksowej stolarki otworowej FAKRO

Najspokojniejsze kraje na świecie, zobacz zestawienie.