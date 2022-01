Michałowice. Rozwija się gminna komunikacja publiczna. Autobusy wożą mieszkańców do parkingu Park&Ride i stacji PKP

Ponadto w ramach takiego samego dofinansowania z rządowego funduszu chcemy uruchomić kolejny autobus M2, który ma kursować do Krakowa, do Mistrzejowic. Jednak na te kursy musimy jeszcze poczekać, bo trasę planujemy przez Batowice w gminie Zielonki, gdzie samorząd powiatu krakowskiego buduje nowy wiadukt nad torami kolejowymi. Dlatego kursy naszego nowego autobusu mogą ruszyć dopiero w czerwcu po wybudowaniu tego wiaduktu - mówi Jarosław Sadowski, wicewójt gminy Michałowice.

Ta nowa gminna linia M2 ma jechać od Woli Więcławskiej przez Zgórzyce, Sieborowice, Pielgrzymowice, Więcławice, Zdzięsławice, Raciborowice i dalej w gminie Zielonki przez Batowice do Krakowa do pętli w Mistrzejowicach.

To nie wszystko w sprawie komunikacji, bo kolejny autobus ma dojeżdżać do centrum Michałowic z gminy Iwanowice. Tamtejsi samorządowcy zaplanowali komunikację bezpłatną dla mieszkańców na trasie Władysław-Celiny-Sieciechowice-Iwanowice-Maszków-Wilczkowice-Michałowice. Są informacje, że jego kursy mogą rozpocząć się w kwietniu. Celem jest dowóz podróżnych do michałowickiego parkingu typu "parkuj i jedź", skąd wyjeżdża agloekspress do Krakowa, czyli linia autobusu aglomeracyjnego przyspieszonego, który kursuje z dużą częstotliwością (w godzinach szczytu co 15 minut), po Krakowie przyspiesza, bo zatrzymuje się na co drugim przystanku i dociera do centrum miasta do osiedla Podwawelskiego.