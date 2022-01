Miłośnicy motocykli z okolic Proszowic cztery lata temu założyli grupę "Jazda"

- My jako pierwsi mieliśmy motory, potem zaczęli kupować koledzy, najpierw kilka osób, z czasem coraz więcej. Wtedy jeden z nas wpadł na pomysł żeby po to, by łatwiej się komunikować, założyć grupę messengerową i nazwał ją Jazda. No i tak to się zaczęło – wspomina Marcin Makola, który jest bratankiem Zbigniewa.