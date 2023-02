Jeśli rok jest „mysi”, czyli bogaty w nornice, polniki i gryzoni wszelakich innych gatunków, w gnieździe puszczyka może być nawet sześć jaj. Jeśli zaś dieta zapowiada się ubogo, to tylko jedno. W skrajnych przypadkach lęgów nie będzie.

Technika została wypracowana przez liczne pokolenia sów, u których opieka nad potomstwem jest wyjątkowo długa. Samica przez mniej więcej miesiąc wysiaduje młode. Gniazda nie opuszcza i jest całkowicie uzależniona od aprowizacji zapewnianej przez samca. Młode pisklaki po raz pierwszy zostają same około dziesięć dni po wykluciu. Młode sowy są dokarmiane przez rodziców do połowy wakacji. Wyczerpująca praca pełna poświęceń musi być precyzyjnie zaplanowana. Jeśli młodych będzie zbyt wiele, a pokarmu za mało, to żadne z nich nie doczeka dorosłości. Jak puszczyki, nasze najpospolitsze sowy szacują zasoby pokarmu.