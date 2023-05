Myślenice. Do lasu po zabawę i wiedzę. Rodzice z dziećmi zapraszają inne rodziny do wyjść na łono natury

Pomysł na projekt zrodził się stąd, że bardzo chciałam wyciągnąć dzieci, których mam troje, na łono natury, znaleźć dla nich przyjazna przystań, gdzie ich energia mogła znaleźć ujście – mówi Malwina Liszka-Piwowarczyk, współorganizatorka Leśnych Sobót. - Poza tym chciałam poznać okolicę i ludzi, bo mieszkam tu od zaledwie od czterech lat, z których dwa minęły w pandemii.

Duże zainteresowanie pierwszą, ubiegłoroczną odsłoną tej akcji sprawiło, że jej organizatorzy (oprócz Malwiny to Katarzyna i Tomasz Tokoń) postanowili ponownie zaprosić do wspólnego wędrowania.

Cele pozostają takie same, czyli „leśna edukacja, turystyka górska i dobra zabawa na łonie natury” oraz promowanie wśród rodzin wspólnego spędzania czasu na łonie natury, zmiany dotyczą kwestii organizacji.

Wnioski wyciągnięte po pierwszej edycji akcji sprawiły, że jej tegoroczna odsłona jest poszerzona.

W ubiegłym roku byliśmy nastawieni na zdobywanie szczytów, ale wiemy już, że to nie łatwe zwłaszcza dla rodzin z dziećmi w różnym wieku, dlatego w tym roku mamy Leśne Soboty dla rodzin z trasami bardziej spacerowymi oraz Leśne Soboty dla Góromaniaków, czyli wyjścia w góry, bardziej wymagające i bez części edukacyjnej, jaką maja „zwykłe” Leśne Soboty – mówi Malwina.