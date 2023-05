Myślenicki Budżet Obywatelski i milion złotych do wydania. Na co? Czas na pomysły mieszkańców

Już za tydzień, w poniedziałek (5 czerwca) ruszy nabór zadań do nowej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Jak w ostatniej do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie pula miliona złotych podzielona, wedle znanego już klucza w oparciu o liczbę mieszkańców, na sołectwa i dwa miejskie okręgi. Jeden z radnych podnosi kwestię inflacji w odniesieniu właśnie do Budżetu Obywatelskiego.

Będzie to szósta edycja tego gminnego budżetu partycypacyjnego. Nie licząc pierwszej, kiedy to mieszańcy zgłosili 72 zadania, w kolejnych trzech tych pomysłów zgłaszali co roku ponad pięćdziesiąt, a w ubiegłym roku czterdzieści.

Inflacja a budżet obywatelski

Radny Wojciech Malinowski mówił na majowej sesji Rady Miejskiej o coraz większym problemie z wymyśleniem zadań, które mieściłyby się w kwocie, jaką dysponuje dane sołectwo (okręg) i proponował zwiększenie obecnej kwoty bazowej, czyli 20 zł na jednego mieszkańca (jej iloczyn i liczby mieszkańców danego okręgu daje pulę, jaką mogą dysponować) przynajmniej o wskaźnik inflacji. Przykładowo w przypadku Poręby jest to 22 780 zł, a najmniejsza Bulina ma do dyspozycji 13 145 zł. Burmistrz Jarosław Szlachetka odpowiedział mu, że nawet jeśli zgadza się z jego postulatem, to ta kwota jest „skrojona na obecne możliwości” i gminy nie stać obecnie na jej podniesienie.

Mówił przy tym o tym, że gmina realizuje też inne inwestycje, do których, nawet jeśli są dofinansowane ze środków zewnętrznych, musi zapewnić wkład własny a ponadto jest zobowiązana do czegoś jeszcze.

Jesteśmy zobowiązani, bez zwiększenie kwoty dotacji, do rewaloryzacji wynagrodzeń wykonawców, którzy podejmują się realizacji inwestycji na nasze zlecenie – powiedział burmistrz.

Zadania czekają

Na realizację w tym roku, oprócz zadań zgłoszonych przez mieszkańców w maju 2022 roku i wybranych we wrześniowym głosowaniu, czekają jeszcze pojedyncze zadania z wcześniejszych edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.

Gmina dwukrotnie już unieważniała przetarg na rozbudowę placu zabaw Orzeł Park na Dolnym Przedmieściu, dlatego, że najniższe oferty opiewały na 339 tys. zł podczas kiedy miała przewidziane na to 163 150zł.

Niedługo okaże się czy uda się wyłonić wykonawcę za trzecim podejściem, ogłoszony został bowiem kolejny przetarg.

Zadania do szóstej edycji można będzie zgłaszać od 5 do 19 czerwca za pomocą elektronicznej platformy www.bo.myslenice.pl pamiętając, że każde zadanie musi być poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.

Może to zrobić każdy mieszkaniec, który ma ukończone 16 lat.

Pomysły mogą dotyczyć zadań sołeckich lub okręgowych (Myślenice są podzielone na dwa okręgi) lub większych (tzw. ogólnomiejskich) za maksimum 200 tys. zł. Przez okres wakacji urzędnicy będą sprawdzali zgłoszone pomysły pod kątem formalnym i merytorycznym, aby we wrześniu ogłosić listę tych, które przeszły pomyślnie tę weryfikację i trafią pod głosowanie, które również odbędzie się we wrześniu.

