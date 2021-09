Nad kormoranami gromadzą się czarne chmury

Kolonie kormoranów to kłopotliwi sąsiedzi. Odchodami niszczą drzewa, na których budują gniazda. Paskudny zapach roznosi się po całej okolicy. Zamieszkałe przez ptaki miejsca znaczą martwe, pozbawione kory drzewa i naga ziemia pokryta bryzgami odchodów.

Póki co, kormoran podlega ochronie prawa i nic mu nie grozi, ale… jest tajemnicą poliszynela, że tuż za drzwiami czają się pomysły poddania licznych stad procesowi zagospodarowania. Co w przełożeniu na nasz język oznacz redukcję liczebności. Krótko mówiąc, wrócimy do zabijania kormoranów, jakie sto lat temu doprowadziło gatunek na skraj zagłady.

Doskonale rozumiem wędkarskie racje, ale mam mieszane uczucia. Odstrzał jest działaniem bardzo radykalnym i całkowicie nieodwracalnym. Do tego trudnym w realizacji, gdyż po pierwszych strzałach czarne ptaki natychmiast odlatują. Potem już z daleka rozpoznają przygotowanie do polowania i nikt do nich nie podejdzie na odległość skutecznego strzału.