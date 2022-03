Niepołomice. Uratują cenne malowidła. Renowacja XVII-wiecznej zakrystii może pomóc odkryć zagadki z historii

Datowana na połowę XVII wieku zakrystia - zbudowana z cegły, z użyciem ciosu kamiennego do detalu, na rzucie prostokąta – znajduje się przy prezbiterium, od strony południowej. Projekt renowacji tego obiektu, będący na etapie finalizowania procedur związanych z pozwoleniem na rozpoczęcia prac, jest ciekawy z wielu powodów.

Jak mówi nam konserwator dzieł sztuki Elżbieta Graboś, która od lat zajmuje się renowacją kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, przekazy, że wczesnobarokowa XVII-wieczna zakrystia jest tzw. nową, a „stara zakrystia”, z okresu gotyku, to ta po północnej stronie świątyni - „można włożyć między bajki”.

- Obiekt nazwany często starą zakrystią to tak naprawdę kaplica królewska, która powstała równocześnie z kościołem, w połowie XIV wieku (lata 1350-1358). O tym, że nie jest do zakrystia, ale kaplica, świadczą choćby ścienne malowidła wykonane przez Włochów dzięki fundacji Elżbiety Łokietkówny (jedyne takie na północ od Alp) i wyłącznie taką funkcję pełnił ten obiekt niemal do końca XVII wieku. Wtedy – w latach 90. siedemnastego stulecia - faktycznie kaplica ta przez jakiś czas traktowana była jako zakrystia, w okresie, gdy funkcjonowały tu równolegle i parafia i Sanktuarium św. Karola Boromeusza – wyjaśnia Elżbieta Graboś.