Niezwykły, kwiatowy dywan na Boże Ciało. Gospodynie wiejskie z Czubrowic zaskakują swoimi pomysłami

Trzeci kwiatowy dywan

To właśnie pani przewodnicząca przed trzema laty poddała pomysł, żeby zrobić coś ciekawego na Boże Ciało. Podchwyciła to Anna Goraj, inna członkini KGW Czubrowice, poszukała inspiracji i zaczęło się zbieranie kwiatów, a potem komponowanie dywanu. Czubrowickie gospodynie wiedziały, że muszą nazbierać mnóstwo kwiatów, oberwać ich płatki, żeby powstały piękne kolorowe kompozycje.

- To nie pierwszy nasz dywan z kwiatów. Robimy je przed kaplicą od 2021 roku, czyli trzeci raz. Co roku robimy inną kompozycję - mówi Helena Redel, przewodnicząca KGW Czubrowice.

Kwiaty z ogrodów i łąk

- Zbierałyśmy kwiaty w swoich ogródkach, ale chodziłyśmy także po ogrodach sąsiadów i znajomych, nikt nie odmawiał kwiatów na Boże Ciało. Bo mieszkańcy naszej wioski wiedzą, że robimy to na chwałą Bożą, ale i ku radości ludzi - mówi Grażyna Skotniczna z KGW.

Pomagają mieszkańcy z całej wsi

W przygotowaniach dywanu kwiatowego pomagały także te mieszkanki, które nie są członkiniami KGW. Wiele osób przynosiło kwiaty, ale także przychodzili do pomocy w usypaniu dywanu.

Aktywne gospodynie

Przy zbieraniu kwiatów i usypywaniu dywanu pracowały panie z KGW: Helena Redel, Anna Goraj, Krystyna Dziwak, Marianna Mazur z wnuczką, Genowefa Hrabia, Zenona Furman, Genowefa Mitka, Marta Woźniak, Józefa Zmysło, Marianna Stachowicz, Grażyna Skotniczna z córką Sylwią. A pomagały im mieszkanki, które do koła gospodyń nie należą, ale są pomocne i wspierają ciekawe inicjatywy to: Helena Mirek, Beata Babiuch, Krystyna Babińska, Stanisława Wadowska.

Podczas procesji Bożego Ciała po tym dywanie chodzi tylko ksiądz z monstrancją. Wszyscy wierni omijają tę kompozycję, żeby zachować jej piękno na dłużej. Kaplica pw. św. Jana Marii Vianneya w Czubrowicach podlega parafii Racławice. To jedna z trzech świątyń (w Czubrowicach, Racławicach, Szklarach) w gminie Jerzmanowice -Przeginia należąca do diecezji krakowskiej. Pozostałe trzy świątynie (w Jerzmanowicach, Przegini i Sąspowie) należą do diecezji sosnowieckiej.