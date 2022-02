Nowe Brzesko. Awantura na strażackim zebraniu. Poszło o dotację, która przeszła koło nosa. Jest stanowisko ministra Kaczmarczyka

To miało być zebranie jakich wiele odbywa się co roku w każdej gminie. Sprawozdania, odznaczenia, podziękowania za zaangażowanie i wsparcie, omówienie planów na przyszłość. Na koniec luźna dyskusja w dobrej atmosferze.

I na piątkowym spotkaniu w nowobrzeskiej remizie długo wszystko przebiegało według standardowego scenariusza. Przez kilkadziesiąt minut królowała kurtuazja i były ku niej powody. Nowobrzeska OSP to najaktywniejsza jednostka w powiecie. W ubiegłym roku jej członkowie 85 razy wyjeżdżali do akcji, zajmując pierwsze miejsce w powiatowym rankingu. Do tego dbają o historię (wydali monografię na dwustulecie), powierzone mienie (systematycznie remontują remizę i samochody) i wychowują strażacki narybek. W piątek kilkanaście dziewcząt, podopiecznych Nikoli Siudak, tworzących młodzieżową drużynę pożarniczą, złożyło ślubowanie i zostało pasowanych na druhów. Z kolei strażacy Karol Czechowicz i Krzysztof Grzyb zostali uhonorowani srebrnym i złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa”.