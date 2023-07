Nowoczesne Centrum Edukacyjne powstanie w Wielkich Drogach. Gmina Skawina ma pozwolenie na budowę. Chce ją rozpocząć w przyszłym roku

Centrum zamiast likwidacji szkoły

Przypomnijmy, Centrum Edukacyjne w Wielkich Drogach powstanie dzięki porozumieniu władz gminy z mieszkańcami. Cztery lata temu protestowali oni przeciwko planowanej likwidacji Szkoły Podstawowej i bardzo zaangażowali się w przekonywanie samorządowców do zbudowania nowego oświatowego obiektu. Założyli Komitet Rozbudowy Szkoły. I udało się im doprowadzić do uchwalenia przez Radę Miejską w Skawinie budowy edukacyjnego kompleksu.

Była w grupie osób bardzo zaangażowanych w akcję doprowadzenia do decyzji o budowie obiektu, a sołectwo dołożyło pieniądze do opracowania projektu.

Projekt ze współpracy z mieszkańcami

Najlepiej budować cały kompleks

Burmistrz nie ma obaw o puste miejsca w klasach. Mieszkańcy miast chętnie przeprowadzają się do podmiejskich wiosek, któe się mocno urbanizują, choć nie zawsze odzwierciedla się to w ewidencji ludności.

Np. przy naborze do przedszkoli okazało się, że prawie 60 dzieci nie ma w systemie oświatowym w gminie Skawina.

Wynika to z braku obowiązku meldunkowego.

