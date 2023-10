Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie świętowała 20-lecie. Pomaga przedsiębiorcom i działa charytatywnie

Po śmierci Andrzeja Tutajewskiego w 2017 roku, stery w PIG-u objął Jerzy Wodnicki, a od 2019 roku Izbą kieruje Adam Wójcik. Jednak nie ma łatwej roli, bo sukcesywnie maleje liczba firm, należących do PIG-u.

Od początku PIG-owi przez 14 lat przewodniczył Andrzej Tutajewski. To on z Kazimierzem Malinowskim, przy współpracy z ówczesnym posłem Jackiem Krupą, zakładali PIG.

PIG dla przedsiębiorców i dzieci

- Wielu właścicieli firm często nie patrzy na dobro ogólne, tylko najczęściej pyta co, płacąc składki, będą z tego mieć – mówią Kazimierz Malinowski i Bolesław Sikora.

Uważają, że wielu przedsiębiorców skorzystało z członkostwa w PIG-u.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej uczestniczyli w różnych szkoleniach np. dotyczących pozyskiwania unijnych dotacji na rozwój firm i kredytach przyznawanych na preferencyjnych warunkach.

PIG organizowała też spotkania z prawnikami, udzielającymi porad z zakresu zakładania firm i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaangażowała się też we współpracę z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, który do dzisiaj pomaga firmom w zatrudnianiu i szkoleniu pracowników w ramach programów m.in. unijnych.