Powiat krakowski. Jak minął rok 2021. Najważniejsze inwestycje, zdarzenia, protesty, zabawy i rekreacja [ZDJĘCIA]

Postacie sprzed wieków pojawiły się w gminie Kocmyrzów Luborzyca - to przebierańcy. Dziesiątki mieszkańców przez długie miesiące naśladowało życie panów we dworze, dam i żołnierzy lub mieszczan w małym miasteczku albo chłopów pracujących w polu. A dzieci bawiły się m.in. na sianie. To wszystko w ramach projektu Etno Wehikuł Czasu, który realizowało Koło Gospodyń Wiejskich z Luborzycy.

Fot. Agnieszka Świat