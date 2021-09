Powiat krakowski przyłącza się do walki ze smogiem. Proponuje nowe, swoje źródło dofinansowania do wymiany kopciuchów Barbara Ciryt

Powiat krakowski jako jeden nielicznych w kraju ustanowił własną dotację do wymiany pieców, żeby zachęcić ludzi do walki ze smogiem. - Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem i wszyscy musimy o niego zadbać - mówią samorządowcy z powiatu. Za to, że wielu mieszkańców niechętnie podchodzi do konieczności wymiany starych kopciuchów na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania - wciąż rozliczane są władze gmin, a nie powiatów.