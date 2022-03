Powiat myślenicki. Kardiolog zachęca do profilaktyki. Jest okazja się zbadać, ruszył specjalny program

Idzie wiosna, a więc czas kiedy wiele osób chce zadbać o siebie, o swoją formę. A co ze zdrowiem? Czy poleca Pan badania profilaktyczne?

Zdecydowanie tak. Potrzebna jest zmiana mentalności i myślenia, że idziemy do lekarza dopiero wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. Do lekarza należy iść, kiedy jesteśmy zdrowi po to, żeby być zdrowymi jak najdłużej. Temu służy właśnie realizowany przez powiat myślenicki w naszym szpitalu program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, do którego rejestracja już ruszyła. Podczas ubiegłorocznej, pierwszej edycji tego programu udało się wykryć problemy u sporej liczby osób młodych, zdrowych, niechorujących.

Sytuacja, w której zgłaszamy się do lekarza odpowiednio wcześnie to ideał, a jak jest w praktyce?

Zwykle przychodzą pacjenci już z daną chorobą. Są kierowani do poradni, bo mają na przykład nadciśnienie. Albo cukrzycę. Zdarza się, że kiedy rozszerzam diagnostykę, okazuje, że oprócz cukrzycy mają jeszcze hipercholesterolemię i nadciśnienie tętnicze, bo to idzie w parze.