Powiat myślenicki. Wakacje w domu, ale bez nudy, czyli muzyczne lekcje od rapera Neksiego albo wzorowego serwisu od znanej siatkarki

W dobczyckim parku miejskim, na nowym boisku do siatkówki można ćwiczyć pod okiem Aleksandry Trojan, pochodzącej z Dobczyc siatkarki grającej obecnie w ekstralidze, a wcześniej w młodzieżowej reprezentacji Polski. I to całkiem za darmo.

Jej projekt adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dobczyce, a zorganizowany w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Frekwencja na zajęciach jest wysoka, zwłaszcza w młodszej grupie, choć w starszej również. W tej ostatniej mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego zachęcam do skorzystania i zapisywania się. Zależy mi, żeby dzieci, zwłaszcza teraz, po pandemii wróciły do aktywności fizycznej, oderwały się od komputerów i telefonów i korzystały z wypoczynku na świeżym powietrzu. Proponuję im gry i zabawy przeplatane elementami piłki siatkowej - mówi w rozmowie z nami Aleksandra Trojan.