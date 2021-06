Powiat wielicki. Szybka zbiórka darów dla pogorzelców z Nowej Białej. Akcja w Niepołomicach potrwa do 22 czerwca, w Gdowie dzień dłużej Jolanta Białek

Strażacy z jednostek OSP z gmin Niepołomice, Kłaj i Gdów organizują zbiórkę na rzecz mieszkańców Nowej Białej (powiat nowotarski), poszkodowanych w dramatycznym sobotnim pożarze, których zniszczył ok. 40 domów i zabudowań gospodarczych. Artykuły potrzebne pogorzelcom można przynosić do remiz OSP. - Liczy się tak naprawdę najmniejszy gest. Po kontakcie z lokalną OSP możemy powiedzieć jedno - doszło do ogromnej tragedii! Artykuły będą przyjmowane tylko i wyłącznie do godziny 20 we wtorek (22.06.2021). Liczymy na państwa pomoc – apeluje jednostka OSP Niepołomice. Z kolei w gminie Gdów akcja potrwa dzień dłużej, do 23 czerwca.