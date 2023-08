Proszowice. Cmentarz żydowski oznaczony jako pierwszy w Małopolsce

- Kiedyś, gdy ojciec miał już 90 lat, spytałem go, czemu ciągle latasz do Proszowic? Nie masz dość? A on odparł, że po tylu latach ciągle, gdy tu przyjeżdża, wyobraża sobie, że spotka swoją matkę, która stoi w drzwiach, a on mówi do niej: tutaj jest mamo, wróciłem. Tak jak prosiłaś, gdy ostatnio się widzieliśmy – wspomina ojca Arie Blumenfeld.