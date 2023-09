Proszowice. Ochotnicy z Klimontowa nie do pokonania w ratowniczych mistrzostwach

Uczestnicy rywalizacji mierzyli się z trzema zadaniami. Pierwsze, które odbywało się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach, było sprawdzianem wiedzy, sprawności, ale też oceny jednostki od strony formalnej (ważność badań, uprawnień itp.). Po jego wykonaniu drużyny wyjeżdżały do Teresina, gdzie pod miejscową remizą miały za zadanie uratowanie człowieka przygniecionego przez pojemnik z wodą typu mauser o pojemności 1000 litrów. Ostatnim punktem był przejazd pod remizę OSP Makocice, gdzie z kolei należało ugasić płonący samochód elektryczny i wykonać schłodzenie jego baterii. Sposób wykonania każdego z zadań był obserwowany i oceniany przez strażaków zawodowych.

- Myślę, że dla druhów te mistrzostwa mają głównie wymiar sportowej rywalizacji. Jest ocena, punkty, miejsca, nagrody. Dla nas natomiast to ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, że taka drużyna podczas rzeczywistej akcji nie chowa się w cieniu innych, tylko na miejscu samodzielnie prowadzi działania i podejmuje decyzje. Nie czeka aż ktoś ją wyręczy, tylko jest w stanie zrobić wszystko od A do Z. Dlatego chwała im za to, że biorą udział w zawodach, bo to bardzo podnosi ich kwalifikacje – mówi odpowiedzialny za przebieg mistrzostw bryg. Michał Pawłowski, zastępca komendanta PSP w Proszowicach.