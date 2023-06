Proszowice. Problem targowiska. Potrzebne sanitariaty czy... kultura?

Plac targowy przy ulicy Brodzińskiego, na którym odbywa się głównie handel płodami rolnymi, bije w ostatnich latach rekordy popularności. To już nie tylko środowy „jarmark”, ale niedzielne giełdy zwierząt i drobnego inwentarza, przyciągające prawdziwe tłumy sprzedających i kupujących. I choć zdecydowana większość użytkowników przestrzega obowiązujących w tym miejscu reguł, istnieje też kłopotliwy margines.

Prezes Ek-Rolu Wojciech Rzadkowski nie kryje, że pewna grupa użytkowników placu targowego - zarówno sprzedających jak i kupujących - traktuje to miejsce jako bezpłatne wysypisko odpadów.

- Osoby przyjeżdżające na targowisko wyrzucają u nas stare dywany, zużyte opony, worki z gruzem po remontach. Najczęściej zdarza się to w nocy. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, skoro w gminach działają PSZOKi, gdzie takie rzeczy można oddać za darmo. Poza tym każdy z nas płaci ryczałtem za oddane śmieci niezależnie do tego, ile ich jest – przekonuje.