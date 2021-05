Proszowice. Uzupełniające wybory do Rady Miejskiej w lipcu

NOWE Tramwajowe fatum Krakowa. Opóźnia się dostawa nowych pojazdów

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami krakowskiego MPK, do końca 2020 roku do stolicy Małopolski miało zostać dostarczonych 50 nowych tramwajów tzw. "Lajkoników". Mamy już niemal połowę 2021 roku, a pod Wawel dotarło 31 tramwajów, 19 wciąż brakuje. I okazuje się, że pasażerowie jeszcze długo na nie poczekają. A przypomnijmy, że poprzednio zamówione nowe tramwaje "Krakowiaki" również były dostarczane do Krakowa z dużym opóźnieniem.