Przybysławice. Hodowca skarży się, że przez zbyt wąską drogę nie może sprzedać zwierząt

Wójt Gołczy Lesław Blacha, który sam jest mieszkańcem Przybysławic, dobrze zna miejsce, o którym mowa. W rozmowie z nami zapewnił, że ma już zamówionego geodetę, który dokona pomiarów i określi, czy rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego w tym miejscu.

- Jeżeli to się potwierdzi, to my jako gmina będziemy mieli narzędzie, aby przywrócić odpowiednią szerokość drodze. Moim zdaniem ogrodzenia posesji są posadowione prawidłowo. Wątpliwości mogą dotyczyć posadzonych poza ogrodzeniem krzewów. To już jednak stwierdzi geodeta – mówi wójt, ale dodaje przy tym, że w jego opinii dokonane pomiary niekoniecznie rozwiążą problem. Dużo będzie też zależało od tego, czy mieszkańcy zdołają się w tej sprawie porozumieć.