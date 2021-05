Ptasi zegar znowu działa. Bezbłędnie i precyzyjnie

Dziesięć minut po trzeciej usłyszałem rudzika. Pięknie! Miło mieć go za oknem, gdyż zacny z niego ptaszek. Pół godziny później odezwała się sikorka bogatka. Kwadrans przed piątą szpak, zaś punktualnie o piątej, kopciuszek. O siódmej rano, przy otwarciu drzwi wejściowych, towarzyszył mi dzwoniec. To taki podstawowy zestaw gatunków. Najłatwiejszy do rozpoznania i słyszalny nawet w centrach miast.

Im dalej od cywilizacji, a im bliżej przyrody, tym więcej ptaków można usłyszeć. Choćby taką rzadkość jak śliczna, cytrynowej barwy wilga. Osobiście polecam drozda śpiewka, ale ten jest dostępny tylko na obrzeżach miasta czy w większych parkach. Mechanizm ptasiego zegara jest prosty. Śpiewają samce, by przywabić samice. Poszczególne gatunki grzecznie pilnują kolejności, gdyż chóralne koncerty nie mają sensu. Panie nie usłyszą miłosnego wabienia i co gorsza, ciężko będzie oznaczyć własny rewir. Dla nas to tylko korzyść, czyli precyzyjnie działający zegar.