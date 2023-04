Raj kolorów Andrzeja Boryczki. Nowa wystawa w Myślenicach

Inspiracją dla obrazów, które można oglądać w MOKIS była codzienność, ale tez różne wydarzenia ostatnich lat (m.in. pożar katedry Notre-Dame w Paryżu, strajk kobiet w Polsce i ogólnoświatowa pandemia), ale również kultura wysoka, a dokładnie literatura, a jeszcze dokładniej dawna szkolna lektura, do której wrócił po latach – „Boska komedia” Dantego Alighieri.

To co widzimy to część świata Andrzeja, ale też część naszych doświadczeń. W malarstwie abstrakcyjnym, ale nie tylko abstrakcyjnym, istotne jet to, że nasze doświadczenie, każdego z widzów jest zupełnie inne i tak naprawdę interpretacja tych obrazów dla każdego z nas będzie zupełnie inna, bo po prostu widzimy je przez pryzmat naszych własnych doświadczeń, tego co widzieliśmy – mówiła Natalia Nowacka zapraszając do odwiedzenia wystawy, którą nazwała też „rajem kolorów”.