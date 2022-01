Ryjówka z gryzoniami nie ma nic wspólnego Grzegorz Tabasz

Miałem wypuścić ją na wolność. Ryjówkę malutką, która wpadła do żywołownej pułapki. Mam takie urządzenie na poddaszu do sprawdzania, czy nieproszeni goście nie weszli do domu. Krzywdy nie robi, najwyżej wystraszy.