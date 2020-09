Skarga do wojewody na burmistrza Wieliczki. Złożyła ją Małopolska Kurator Oświaty

O tym, że dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli nie wezmą udziału w konferencji, Wieliczka poinformowała MKO 25 sierpnia. Uzasadniono to tym, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej organizowanie bezpośrednich spotkań dyrektorów stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, a w efekcie może doprowadzić do zamknięcia szkół.

Jednak zdaniem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak zalecenie wydane przez burmistrza Wieliczki „naraziło dyrektorów na brak wiedzy w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, a także skutecznie uniemożliwiło spotkanie z przedstawicielami służb sanitarno-epidemiologicznych”.

W piśmie przesłanym do Urzędu Miasta w Wieliczce 28 sierpnia, kurator oświaty przypomina też, że dyrektorzy szkół są nie tylko pracownikami podległymi władzy samorządowej, ale wykonują także zadania nadzoru pedagogicznego. I konkluduje: „Zakazanie dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wieliczka udziału w konferencji organizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty traktuję jako bezprecedensowe przekroczenie kompetencji przez organ prowadzący, co w trybie nadzoru zgłaszam do wojewody małopolskiego”.