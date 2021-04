Skawina. Rondo turbinowe przy obwodnicy zostanie wybudowane szybciej. O inwestycję walczy siedem firm

Kierowcy poruszający się obwodnicą Skawiny złorzeczą na trudności z wjazdem na drogę krajową nr 44 (ul. Krakowska), zwłaszcza w kierunku Krakowa i autostrady A4. W godzinach szczytu na obwodnicy tworzą się kilkukilometrowe korki. Mogą z niej wyjechać tylko dzięki uprzejmości kierowców jadących ze Skawiny, ale oni też stoją w długich korkach, tworzących się z jednej strony od centrum Skawiny, a z drugiej od ul. Skotnickiej i autostrady A4.

W czasie największego ruchu, w ciągu godziny przejeżdża tędy ponad trzy tysiące pojazdów. Krakowianie jeżdżą do pracy do licznych firm w Skawinie, a skawinianie do Krakowa też do pracy, młodzież do szkół, a studenci na uczelnie.

Kierowców ucieszyła wiadomość o planach budowy ronda na skrzyżowaniu krajowej i obwodnicy. Niektórzy nie dowierzali, że obiecane kilka lat temu rondo powstanie, ale dziś już wiadomo (o czym pisaliśmy), że decyzje zapadły, a procedura wyłaniania wykonawcy jest na końcowym etapie.