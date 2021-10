Słomniki mają obwodnicę - to nowy odcinek S7, a kierowcy dalej jadą przez centrum miasta [ZDJĘCIA]

Nowy 13-kilometrowy odcinek S7 od Widomej do Szczepanowic bez skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, przejść dla pieszych, lokalnego ruchu, samochodów wyjeżdżających z posesji lub małych uliczek - to komfort kierowców. Jednak kierowcy ruchu tranzytowego z tego nie korzystają. Jadą przez Słomniki, a to jedyne miasto na tarasie Kraków - Warszawa, przez którego centrum prowadzi droga krajowa E7. Teraz się to zmieniło, Słomniki mają obwodnicę i wydawało się, że po oddaniu do użytku odcinka S7 ruch w mieście uspokoi się i zostaną tylko pojazdy osobowe, ruch lokalny. Niestety, auta ciężarowe dalej pędzą tranzytem przez miasto.

Czasem mam ochotę krzyczeć do kierowców: dlaczego jedziecie przez miasto? Macie nową, krótszą, bezkolizyjną drogę S7! - mówi z uśmiechem, ale i z determinacją Małgorzata Klich z Urzędu Miejskiego w Słomnikach.