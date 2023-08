Strażacki jubileusz pod Krakowem z otwarciem nowej remizy. OSP Tomaszowice obchodziło 135-lecie działalności

Fragment oryginalnego tekstu z "Nowej Reformy" brzmiał:

"Ogień szerzył się z taką szybkością, iż gdy pomoc nadeszła, ograniczyć się musiała tylko do ochrony budynków niedotkniętych jeszcze pożarem i go gaszenia zgliszcz. Wszystkie prawie okoliczne gminy i dwory przybyły z pomocą i przysłały sikawki. Prócz trzech miejscowych sikawek były przy pożarze sikawki z Zielonek, Garlicy, Krowodrzy, Bibic, Nowej Wsi Narodowej, Modlnicy, Bronowic Małych i Wielkich, Tomaszowic, Zabierzowa i Piekar. Ratunek był jednak niesłychanie utrudnionym dla braku wody, gdyż do stawku w środku wsi się znajdującego dla gorąca prze długi czas nie można było przystąpić. Koło godziny 6 przybyła straż ogniowa miejska i ochotnicza z Krakowa z sikawką i położyła stanowczy kres dalszemu szerzeniu się ognia."