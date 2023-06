Święto Kliszczaka w Pcimiu i dumni ze swojej kultury górale

Całe wydarzenie poprowadził, mówiąc rzecz jasna gwarą kliszczacką, laureat tegorocznego Ogólnopolskiego Konkurs na Gadkę – Marek Czech z Pcimia, który na co dzień aktywnie udziela się w miejscowym Kole Gospodyń i Gospodarzy.

Uważam, że Święto Kliszczaka jest bardzo potrzebne, ponieważ dzięki niemu promowany jest nasz region – region górali kliszczackich i kultura kliszczacka, która została pokazana światu bardzo niedawno - mówił w rozmowie z nami Marek Czech.

Jak dodał, kultura kliszczacka ma wiele do zaoferowania, począwszy od ubioru, przez muzykę, śpiew i gwarę, na kuchni skończywszy.

Dowodów na to, że kultura kliszczacka przeżywa aktualnie swój renesans i jest „na fali” świadczy m.in. to, że w gminie Pcim, a dokładnie w Trzebuni powstał oddział górali kliszczackich, który jest częścią Związku Podhalan. I to nie wszystko, bo ukazują się publikacje poświęcone kulturze kliszczackiej, a w konkursach takich choćby jest wspomniany konkurs na gadkę święcą triumfy właśnie kliszczacy.