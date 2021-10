Szansa dla lasu kleszczowskiego. Wycinka wstrzymana, ale mieszkańcy domagają się powstania rezerwatu Barbara Ciryt

Mieszkańcy Kleszczowa i okolicy od dwóch lat walczą o ochronę lasów i utworzenie rezerwatu przyrody Mała Puszcza Kleszczowska Fot. Anna Wac Zobacz galerię (11 zdjęć)

Pojawił się klimat do rozmów o kleszczowskich wąwozach i lesie bukowo-dębowym oraz marzeniach mieszkańców o powstaniu rezerwatu Małej Puszczy Kleszczowskiej. Walka o to trwa drugi rok. W tym czasie była tam też gospodarcza wycinka drzew. Jednak pod wpływem interwencji mieszkańców Lasy Państwowe uznały, że wycinkę wstrzymają. Obiecał to podczas ostatnich konsultacji 10-letniego planu urządzania lasu Edward Suski, nadleśniczy Nadleśnictwa Krzeszowice. Mieszkańcy dostrzegli w tym szansę na dalsze dążenie do tworzenia rezerwatu.