Trasa Wolbromska zniszczyła ludziom działkę, sad, ogród, oczko wodne, taras. Teraz przekopali się pod piwnicą

Działka okrojona, wciąż ograniczana

- Terenu niezabudowanego zostało mi 90,92 metry kwadratowe od ściany domu do płotu razem z tarasem. Potem dowiedzieliśmy się, że chcą ograniczyć użytkowanie tej działki jeszcze na 66 metrach kwadratowych. Mąż tego nie wytrzymał w ubiegłym roku dostał zawału i zmarł. A ja nie mogę żyć w takich warunkach. Dom niewyobrażalnie stracił na wartości. Teraz niech Zarząd Dróg Wojewódzkich wykupi całość - mówi mieszkanka działki na ul. Na Popielówkę.

Działka pani Małgorzaty została podzielona na dwie części. Za jedną z nich 7,5-arową inwestor zapłacił odszkodowanie. Druga niespełna 5-arowa z domem została. Gdy wchodzi się do domu, to przed każdym oknem i drzwiami balkonowymi jest ściana ekranów. Właścicielka wchodzi do pokoju i od razu świeci światło. Inaczej panuje półmrok, chociaż jest przed godziną 15.