Trzeci pas obwodnicy Krakowa. Rozbudowa będzie między węzłami Modlnica i Modlniczka. Jest umowa na wykonanie dokumentacji Barbara Ciryt

Ruszają przygotowania do rozbudowy - o trzeci pas - obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka (w ciągu drogi krajowej nr 94). Umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji podpisali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja zakłada opracowanie warunków poszerzenia 2,5 km odcinka dwujezdniowej drogi do trzech pasów i dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej.