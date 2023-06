Urbania Góra po raz kolejny odkryta przez turystów. Na jej szczycie stanęły dwie ławki

Na jednej z ławek widnieje imię Ignacy, a to dlatego, że o to, żeby Urbanią Górę włączyć do akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” i co roku „odkrywać” zabiegał zmarły w marcu br. Ignacy Hanusiak. Dopiął tego celu i w 2016 roku po raz pierwszy odbyła się wspólna wyprawa na Urbanią Górę. Organizatorzy akcji stawiając tam teraz tę ławkę uczcili jego pamięć.

Druga ławka nosi imię Józef, a Józef Wrona, twórca słynnej Kalwarii Tokarskiej, z myślą o którym powstała, miał okazję w niedzielę ją wypróbować i na niej odpocząć.

I nie tylko on. Ławki są ogólnodostępne i od teraz będzie mógł na nich odpocząć każdy kto wejdzie na szczyt Urbaniej Góry. Po drodze zaś każdy będzie miał okazję oglądać stacje Kalwarii i zdobiące je rzeźby, które są dziełem życia pana Józefa.