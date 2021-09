Wieliczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku rośnie w siłę. Setki seniorów na zajęciach

Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczęło działalność w marcu 2011 roku. W pierwszym roku akademickim studiowało 60 seniorów. Dziś jest ich blisko 90.

- Ale to nie jest rekord. W 2019 roku, przed pandemią, mieliśmy 122 studentów. Jestem przekonana, że w przyszłym roku znów będzie ich co najmniej ponad 120, bo tylko od lipca, kiedy wznowiliśmy działalność, zapisało się na zajęcia bardzo dużo, bo aż 17 nowych osób, które sprowadziły się niedawno do Wieliczki. Ponadto jeszcze nie wszyscy dotychczasowi studenci zdecydowali się wrócić na UTW, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się to w najbliższym czasie – zaznacza Elżbieta Achinger, założycielka wielickiego UTW i prezes zarządu stowarzyszenia.