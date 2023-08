Wrocimowice. Druhowie bez syreny. Mają tylko esemesy

Brak syreny jest pokłosiem tego, że druhowie z OSP Wrocimowice są od kilku lat „bezdomni”. Budynek ich remizy został wyłączony z użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Proszowicach. Paradoksalnie stało się to po powiadomieniu, które do PINB złożyli sami strażacy.

- Od dłuższego czasu wnioskuję o podłączenie syreny do prądu. Posiadamy na stanie defibrylator. Gdyby zawyła syrena, jesteśmy w stanie natychmiast z nim wyjechać. Niestety wójt gminy uparcie odmawia podłączenia syreny. Radni gminni na komisji też zaopiniowali mój wniosek negatywnie. Przecież to jest narażenie życia i zdrowia ludzi na niebezpieczeństwo – przekonuje Mariusz Frączek.

Kilkanaście dni temu we Wrocimowicach doszło do wypadku. Podczas wykonywania prac na terenie gospodarstwa rolnego prądem został porażony mężczyzna, który w poważnym stanie trafił szpitala. Po tym zdarzeniu skontaktował się z nami naczelnik miejscowej jednostki OSP i radny gminny Mariusz Frączek, który zwrócił uwagę na problem braku syreny alarmowej we Wrocimowicach.

- Druhowie z Wrocimowc mieli swoją siedzibę, mieli garaż i inne pomieszczenia do dyspozycji, mieli nawet telewizor i internet. I wszystko to stracili przez swoje nieprzemyślane działania. Czasem warto docenić to, co się ma – mówi wójt Radziemic Marek Słowiński.

Szczegóły tamtej sprawy opisywaliśmy szeroko. Jej skutki są takie, że po zamknięciu remizy wyposażenie jednostki, w tym samochód, jest w tej chwili przechowywane w prywatnym domu. Syrena alarmowa też na budynku działać nie może, ponieważ został od niego odłączony prąd. Druhowie chcieliby natomiast, by mimo wszystko działała. Mariusz Fraczek przekonuje, że nie ma przeszkód, by podłączyć ją bezpośrednio do słupa energetycznego oraz zamontować skrzynkę i licznik.