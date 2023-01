Wypadek na drodze powiatowej w Kornatce. Dwie osoby przewiezione do szpitala Katarzyna Hołuj

W środę (18 stycznia) ok. godz. 19.30 na drodze powiatowej Kornatka-Brzezowa w Kornatce (gm. Dobczyce) doszło do wypadku. Samochód wypadł z drogi i wpadł do przydrożnej fosy przewracając się na bok. Kierowca i pasażerka zostali zabrani do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejscu obecne były policja i dwa zastępy straży: JRG Myślenice i OSP Kornatka.